“Ribelli per amore – la Resistenza dei cattolici a Busto Arsizio” – è il titolo di un incontro organizzata dal Raggruppamento Patrioti Alfredo Di Dio e dall’Associazione Amici della Biblioteca Capitolare che si terrà venerdì 16 febbraio prossimo alle ore 21 nella Sala conferenze della Biblioteca Capitolare a Busto Arsizio, via Don Minzoni 3.

was last modified: by