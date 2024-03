Amaga SpA ad AbbiateGreen per contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile

Abbiategrasso – <>.

Con queste parole il Presidente Piero Bonasegale spiega la presenza di Amaga Spa ad ‘AbbiateGreen’, non solo attraverso il patrocinio all’iniziativa, ma con una presenza fisica, grazie all’organizzazione di un proprio stand con una serie di iniziative a tema dedicate a famiglie, bambini e utenti.

Nel dettaglio in entrambe le giornate di sabato e domenica dalle 14,30 ci sarà la possibilità per i più piccoli di prendere parte alle seguenti proposte:

“Alla scoperta del compattatore per la raccolta dei rifiuti” a cura del settore di igiene ambientale di Amaga SpA; “Dove lo butto?” quiz sui corretti comportamenti relativi alla raccolta differenziata, sempre a cura del settore di igiene ambientale di Amaga SpA; “Efficientamento energetico: un percorso da compiere insieme” attività ricreative a cura del settore energia di Amaga SpA, “Seminiamo un futuro più sostenibile” attività di giardinaggio a cura del settore verde pubblico di Amaga Spa.

Da sottolineare, infine, il momento formativo in programma per domenica 25 marzo, dalle 15 alle 15,30, presso la sala convegni dello Spazio Fiera, dove si parlerà di “Efficientamento Energetico e Comunità Energetiche Rinnovabili: quando il cittadino diventa parte attiva”. Un’iniziativa, a cura del Settore Energia di Amaga SpA.

“Abbiamo volutamente pensato – conclude il Presidente Bonasegale – ad un palinsesto di iniziative a trecentosessanta gradi, così che tutti possano essere interessati a questa speciale occasione di riflessione sui temi della mobilità ecologica, ma soprattutto possano prendere consapevolezza del fatto che il vero cambiamento, passa dai piccoli gesti che concretamente mettiamo in atto nel nostro quotidiano”.