Casa Famiglia San Vittore Olona: è arrivato il Presepe Pasquale

SAN VITTORE OLONA – Una significativa novità alla Casa Famiglia di San Vittore Olona di Fondazione Mantovani. In occasione della Santa Pasqua, è stato allestito il Presepe Pasquale.

La creazione è stata interamente realizzata a mano dal Signor Luigi Leoni – padre di Simona componente dello Staff della Casa Famiglia – che ha curato tutto nei minimi particolari. A Luigi abbiamo chiesto di raccontarci da dove nasce questa passione così particolare. “Dato il grande successo avuto con il Presepe natalizio e la mia passione per il mondo dei presepi, quest’anno ho deciso di cimentarmi anche con la creazione del Presepe Pasquale “ ha spiegato. “Per la realizzazione di questo Presepe si è resa necessaria una ricerca e un ulteriore approfondimento delle vicende che hanno riguardato la passione di Gesù, come raccontato nei Vangeli. Questo progetto è stato per me una nuova scoperta soprattutto per aver trovato dei soggetti molto realistici che mi hanno permesso di ricreare le scene più emozionanti e amate”.

Un’opera che indubbiamente è servita anche per accompagnare gli ospiti, i familiari e gli operatori della Casa Famiglia lungo il percorso spirituale della “Via Crucis”.

“Si tratta di un Presepe in continuo movimento –precisa la coordinatrice Giuliana Soldadino- le scene cambiano di volta in volta. Si è partiti con la rappresentazione dell’Ultima Cena per poi proseguire con la lavanda dei piedi, la condanna a morte, Gesù caricato della croce e successivamente aiutato da Simone di Cirene fino ad arrivare alla crocifissione e la Resurrezione”.

Per chi fosse interessato è possibile visitare il Presepe fino alla fine del mese di marzo.