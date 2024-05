ARCONATE, PROGETTO DIAMANTE: “MOLTO RUMORE PER NULLA” CON I RAGAZZI DELLA RSD

“Molto rumore per nulla”, tratto dall’omonimo libro di W. Shakespeare, al centro dello spettacolo teatrale dei Residenti della RSD del Progetto Diamante di Fondazione Mantovani.

E’ stato questo il cuore dell’attività promossa da ragazzi ed educatori che è andata in scena domenica pomeriggio presso il teatro dell’Oratorio di Arconate, a conclusione del progetto di teatroterapia.

“Ogni mercoledì pomeriggio abbiamo svolto l’attività di teatroterapia impostando esercizi ed interventi su una parte della storia del celebre scrittore inglese. Gli incontri si svolgevano divisi in tre gruppi in base a caratteristiche e rispettive capacità espressive” spiega Annamaria, Responsabile dell’equipe animativa. “Nella seconda parte dell’anno ci siamo invece dedicati alle prove per realizzare lo spettacolo finale che ha evidenziato tutto il lavoro, l’impegno ed il protagonismo dei nostri Residenti”. Mesi scanditi da prove, preparazione dei costumi, sino alla scenografia con un fantastico fondale rappresentante Messina, città dove è ambientata la storia.

Un’esibizione che ha saputo commuovere e divertire il pubblico.

“I familiari e gli amici presenti hanno dimostrato tutto il loro entusiasmo e la loro vicinanza, confermando così come la RSD sia luogo di accoglienza, servizio e presenza aperta e dialogante con il territorio”, sottolinea la coordinatrice Gabriella Calloni. “Abbiamo trasformato anche il percorso Casa Azzurra-Oratorio in un momento di festa e di convivialità, sentendosi così tutti parte attiva del luogo in cui viviamo”.

