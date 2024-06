TURBIGO: SABATO E DOMENICA SI VOTA

Il 26 maggio 2019 si è votò per l’Europa e i risultati nelle sei sezioni turbighesi furono i seguenti:

Lega Salvini premier: 1431 voti

Partito Democratico: 579 voti

Forza Italia: 360 voti

Fratelli d’Italia: 260 voti.

Cinque anni dopo il quadro politico è certamente cambiato, ma lo sapremo solo lunedì prossimo.

LE SFIDE TRA I CANDIDATI SINDACI NEI COMUNI VICINIORI

1 – Sergio Calloni contro Mario Mantovani ad Arconate;

2 – Roberto Colombo dovrà vedersela con Alessandro Landini e/o Carola Bonali a Castano Primo;

3 – Roberto Cattaneo si confronterà nuovamente con Stefania Paccagnella a Nosate.