FESTA DELLA REPUBBLICA: NESSUN SOLDATO VUOLE MORIRE!

I Combattenti vogliono la pace e per loro il partigiano ‘Massiccio’ (alias Alessandro Maiocchi di Borgomanero) ha scritto la seguente preghiera al ‘Padre’:

Padre eterno dona gloria ai cieli/ e pace al pianeta Terra./

Obbediscono i venti e i mari,/ noi militari di terra, mare e cielo/ reduci di tutte le armi e di tutte le guerre nella storia/ abbiamo servito, nelle ore cruente della storia/ con onestà, libertà e concordia/ nelle opere feconde della Pace/.

Cresce l’amore nei nostri cuori,/ l’amore alla famiglia, della libertà/ della nostra cara Patria/. Fa che il nostro tricolore/ sventoli sempre assieme/ alla bandiera della Pace.

Simboli di Civiltà, Giustizia,/ garanzia della Democrazia.

Padre accogli nella tua gloria/ in compagnia di tutti i Santi,/ i nostri Caduti/ rendi la nostra vita degna del loro sacrificio.

Perché le ragioni della Pace/ della Giustizia trionfino/ sulle forze della morte.

Che gli uomini ed i popoli/ si possano riconciliare/ incontrarsi, parlarsi, riscoprirsi/ tutti come fratelli/ solo così avremo la Pace tanto amata,/ segno di civiltà.