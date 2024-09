TURBIGO – La ‘Notte bianca’ del 6 settembre in Via Allea si è aperta con un tributo a ‘Ultimo’ da parte di una cover band. La serata è proseguita con il conferimento dei riconoscimenti agli studenti meritevoli che hanno vinto le borse di studio nell’a.s. 2022/2023, i cui nominativi sono pubblicati qui sotto. Poi è stato ‘onorato’ il geometra Giuseppe Morea che arrivò all’Ufficio Lavori Pubblici nel 1984 e lo ha lasciato da poco, ma è sempre disponibile a rispondere alle chiamate di chi ha preso il suo posto. E’ seguita la consegna degli attestati del Ministero dell’Interno, consegnati alle persone (una quarantina di donne) che hanno concluso il primo Corso di lingua italiana a cura del CPIA. Infine un ringraziamento è andato ai Volontari che hanno collaborato con la biblioteca Civica (Alyssa Foroni, Adriana Bertani). La serata si è chiusa con il lancio del cappello da parte dei ragazzi licenziati quest’anno (a.s. 2023/2024) dalla Secondaria di 1°grado.

BORSE DI STUDIO

Licenziati Scuola secondaria 1° grado con valutazione pari a dieci:

1 – Bageri Nastaran; 2 – Riva Sofia.

Frequentanti Scuola secondaria 2° grado con valutazione superiore a otto decimi:

1 – Bellaria Francesca; 2 – Cagelli Sara; 3 – Cormanni Giulio; 4 – Crippa Stefano; 5 – De Stefano Matilde; 6 – El Kili Zouhair; 7 – Guasco Alice; 8 – Guasco Sofia; 9 – Langé Gaia; 10 – Meazza Mattia; 11 – Michael Roberta; 12 – Monticelli Elena; 13 – Nobili Riccardo; 14 – Nouiyh Hajar; 15 – Pedroli Giulia; 16 – Pedroli Lucia; 17 – Shahzad Usman; 18 – Tomboni Beatrice; 19 – Vanoli Lisa; 20 – Viani Lucia.

Diplomati Scuola secondaria 2° grado con valutazione non inferiore a 95/100:

1 – Calvano Simona.

Il miglior laureato turbighese:

1 – Ferrari Alessandro.

Insieme agli studenti meritevoli le donne mussulmane che hanno seguito il corso di italiano