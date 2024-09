Arconate – “Liberare la vita possibile”. E’ questo il titolo dell’incontro pubblico organizzato per oggi pomeriggio, lunedì 23 Settembre alle 18,00 presso il Salone Piano Terra della RSA Casa Famiglia di Arconate di Piazza Borsellino, in occasione della XXXI Giornata Alzheimer con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Arconate. Un evento che sta accompagnando poi tante altre iniziative promosse sul territorio dalle varie Case Famiglia al fine di raccontare la bellezza della vita, anche quando la persona si trova a dovere affrontare un’esperienza così complessa e difficile come la malattia di Alzheimer.

I NUMERI DELL’ALZHEIMER – Secondo gli ultimi studi il “declino cognitivo e la demenza” preoccupano 9 italiani su 10 e interessano 2 milioni di pazienti e 4 milioni di caregiver. Con l’aumento dell’aspettativa di vita, la demenza è destinata ad acquisire sempre più rilevanza: oggi ne soffre il 7% della popolazione over-60 e la percentuale sale al 30% negli over-85. Un scenario dunque sempre più complesso e in espansione, secondo i dati diffusi in occasione della Giornata Mondiale.

RSA, LUOGHI DI CURA E CULTURA PER IL TERRITORIO – Lunedì alle ore 18.00 presso la Casa Famiglia si confronteranno dunque Matteo Soccio, Direttore Sanitario che tratterà di “Le RSA, luoghi di Cura”; Letizia Rovati, Fisioterapista con un focus su “La Vita nei Nuclei Protetti” e Carla Pettenati, Geriatra, specialista in Neurologia e cura delle demenze che parlerà di “Lotta alla demenza e buona salute mentale: quali armi efficaci abbiamo?”. “Le RSA sono luoghi privilegiati di cura che possono fare anche cultura della salute sul territorio, in un dialogo proficuo con le comunità. Questo per condividere insieme strategie e narrazioni condivise sulle modalità più opportune per sostenere il benessere degli anziani e delle persone affette da demenza”.

LA PERSONA, OLTRE LA MALATTIA – Al termine del confronto verrà inaugurata la mostra itinerante “La Persona oltre la malattia” presentata dalla Ilaria Genoni, educatrice presso la Casa Famiglia di Arconate, curatrice del progetto. “Dietro a chi è affetto da questa patologia – spiega Genoni – c’è una vita intera che non può essere dimenticata e la dignità della persona passa proprio da quella vita. Per questo abbiamo pensato ad un progetto di sensibilizzazione con il supporto accanto ai Residenti di familiari, volontari e Operatori nella realizzazione di questi scatti artistici”. “L’obiettivo è quello di utilizzare il canale visivo per sensibilizzare il pubblico alla dignità della persona affetta da demenza, alla sua storia personale, al suo vissuto, meritevole di attenzione e di rispetto. Solo sforzandoci tutti di vedere oltre, infatti, possiamo raggiungere un nuovo livello nella cura della persona per tutto l’arco della vita”. La mostra, itinerante, toccherà poi tutte le Case Famiglia di Fondazione Mantovani, Gruppo Sodalitas, Opera Pia Castiglioni e Project Life.

LE INIZIATIVE NELLE CASE FAMIGLIA DELL’ALTO MILANESE:

San Vittore Olona – Si è già tenuto un doppio appuntamento nella giornata di mercoledì 18 Settembre: inaugurazione della mostra di pittura a cura di Norma Romeo ed esposizione dei lavori realizzati dai Residenti ispirati alla pittrice

Busto Garolfo – venerdì 20 Settembre ore 15.45: “La Tisana dei ricordi”, confronto e stimolazione cognitiva, facendo affiorare ricordi con l’aiuto dei familiari attraverso l’utilizzo di oggetti e fotografie;

Inveruno – Domenica 22 settembre dalle 15.30: Laboratorio sensitivo di campane tibetane per stimolare mente e corpo attraverso il suono delle vibrazioni;

Villa Cortese – venerdì 27 Settembre dalle 15.00: “Ortoterapia e laboratorio olfattivo”

LE INIZIATIVE NELLE CASE FAMIGLIA DEL NORD MILANO E MARTESANA

Bussero – Martedì 17 Settembre ore 16.30: “La musica, l’arte e l’anima zione oltre la malattia”

Busnago – Venerdì 20 Settembre ore 17.00: Incontro pubblico “Gestione dei disturbi comportamentali in persone affette da demenza”

Cologno Monzese – Mercoledì 25 Settembre, dalle 16.00: Laboratorio artistico “Una pennellata d’anima nella cornice della memoria”

Cormano – Martedì 24 Settembre ore 16.00: “Io e la mia vita in Casa Famiglia” racconti di vita dei residenti ad opera dei familiari a seguire proiezione delle attività a cura del Nucleo Protetto

Olgiate Molgora – lunedì 23 Settembre: “Memorie di colori e profumi” percorso artistico sensoriale.

Per ulteriori info sugli incontri vedi anche:

http://fondazionemantovani.it/fm/giornata-alzheimer-2024/