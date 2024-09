Si campa sempre di più: assegnati i riconoscimenti per la lunga vita

TURBIGO – Vivere a lungo, anzi lunghissimo (i novantenni diventano, ogni anno, sempre di più), potendo godere di buona salute e lucidità mentale è sicuramente una prospettiva allettante per tutti. Lo diventa un po’ meno se ci si rende conto che, proprio in conseguenza di tanta longevità, a poco a poco i parenti, gli amici di una vita, a uno a uno se ne vanno. Se a ciò si aggiunge il fatto che si rischia di non trovarsi più con il ‘mondo nuovo’, si capisce come, ci si lasci sopraffare da tristezza e malinconia. Ma va bene lo stesso. L’importante è rimanere qui a vedere cosa succede, come il fagiolo riesce a trovare la sua strada nell’orto e il pomodoro da verde diventare sempre più rosso… E’ stata una ‘battaglia’ non una ‘guerra’ quella vinta contro il tempo dai turbighesi elencati qui sotto che hanno ricevuto il riconoscimento – nella tradizionale ‘Festa d’Autunno – per essere riusciti a ‘resistere’ per quasi un secolo:

NOVANTENNI

1 – Baga Piera Maria; 2 – Bazzi Maria Angela; 3 – Bianchini Giulia; 4 – Buso Dino; 5 – Carimati Romana; 6 – Cattenati Renata; 7 – Cavaliere Nicola; 8 – Cedrati Camillo; 9 – Cedrati Felice; 10 – Colombo Agnese; 11 – Colombo Teresa; 12 – Costa Maria: 13 – Di Mauro Luisa; 14 – Furlato Pio; 15 – Garavaglia Albino; 16 – Garti Fernando; 17 – Lazzaroni Maria Angela; 18 – Lecchi Enrica; 19 – Martinelli Giovanni; 20 – Mazzoni Angela; 21 – Mira Giannino; 22 – Moioli Teresa; 23 – Nava Antonia; 24 – Nava Gian Luigi;25 – Persichino Luigi; 26 – Pessina Pieranna; 27 – Segalini Annamaria; 28 – Torno Rosa; 29 – Villani Lidia.

NOVANTACINQUENNI

1 – Barmio Rosa Maria; 2 – Cavaiani Maria; 3 – Colombo Lidia; 4 – Garagiola Teresa; 5 – Lorenzato Giuseppina; 6 – Perezzan Benita; 7 – Picone Rosaria; 8 – Rizzotto Mafalda.

CENTENARIA

1 – Caramati Nella presente in piedi al ritiro del riconoscimento, cosa più unica che rara, visto che diversi novantacinquenni erano assenti.

A seguire, il Laboratorio per Bambini: “Facciamo la birra” (foto), poi la merenda e la degustazione delle birre artigianali per gli adulti.

Alla fine della giornata la cena al Centro Ricreativo.

