Tornano le “Porte Aperte” al Centro ProCrea: una nuova occasione per avvicinarsi alla genitorialità

Lugano – Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, tornano le giornate “Porte Aperte” al Centro di Medicina della Riproduzione Procrea, parte del gruppo Next Fertility. Con l’arrivo dell’autunno, riprende la stagione dedicata alle coppie che cercano risposte e supporto nel loro percorso verso la genitorialità. Sabato 12 ottobre 2024, Next Fertility ProCrea aprirà nuovamente le sue porte per offrire una giornata di dialogo, informazione e speranza a tutte le coppie che affrontano difficoltà nel concepimento.

Le giornate “Porte Aperte” di ProCrea rappresentano un momento prezioso per chi è alla ricerca di chiarezza e comprensione in un percorso spesso complesso e carico di emozioni. Gli esperti del centro, specializzati nella Medicina della Riproduzione, saranno a disposizione per spiegare le cause dell’infertilità, gli esami necessari per una diagnosi completa e le soluzioni che la scienza moderna mette a disposizione, tra cui le tecniche più innovative di procreazione medicalmente assistita e gli esami genetici.

Dalle ore 14:15 lo staff della clinica accoglierà le coppie, dando il via alla giornata con una presentazione dedicata a “Cos’è l’infertilità e come la trattiamo in Next Fertility ProCrea”, seguita da un confronto diretto con gli specialisti del centro. I partecipanti avranno l’occasione di visitare la struttura e confrontarsi personalmente con gli esperti, per avere una visione completa e trasparente delle soluzioni disponibili. Al termine della visita, sarà offerto un rinfresco per consentire un momento di scambio più informale e accogliente.

L’evento è gratuito e aperto a tutte le coppie interessate, previa iscrizione. È possibile registrarsi contattando la segreteria al numero +41 91 924 55 55 o, dall’Italia, al numero 02 600 630 41.

In alternativa, è possibile inviare una mail a info@procrea.ch indicando nell’oggetto “Giornata Porte Aperte – 12 ottobre 2024”. Sarà possibile partecipare sia in presenza, presso la clinica di via Clemente Maraini 8 a Lugano, che online su Zoom.

Durante la giornata, sarà possibile incontrare alcuni degli esperti di Next Fertility ProCrea, tra cui:

Dr.ssa Kelly Cabrilo – Ginecologa

Dr.ssa Raffaella Antonacci – Biologa

Dr.ssa Pierangela Castorina – Medico genetista

Dr.ssa Federica Puddu – Psicologa e Psicoterapeuta

Chaimae Zehhaf – Responsabile Aiuto Medico

Andrea Barlocco – Direttore Generale Next Fertility ProCrea

Iride Zanotti – Assistente di Direzione

Next Fertility ProCreasi impegna quotidianamente a trasformare il desiderio di maternità e paternità in realtà. Le giornate “Porte Aperte” rappresentano un’opportunità preziosa per avvicinarsi a questo obiettivo con la guida e l’assistenza di esperti di fiducia.