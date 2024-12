Il Natale solidale parte da Buguggiate con le benemerenze della Bcc

Con l’arrivo delle festività, il tempo dell’attesa si intreccia con gesti di solidarietà. A Buguggiate, il tradizionale concerto di Natale nella Chiesa Parrocchiale di San Vittore Martire è stata l’occasione per consegnare le tradizionali benemerenze della banca del territorio.

Diego Trogher, vice presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, ha consegnato i contributi per supportare la loro attività a ASD Buguggiatese Calcio, Parrocchia di Buguggiate/Azzate, Banda Musicale Giuseppe Verdi di Capolago, Pro Loco di Azzate, Cooperativa Sociale Abad, Associazione La Focale e Valbossa in Rosa, ringraziandole per il loro prezioso contributo alla comunità.

«Da sempre portiamo avanti il progetto della nostra banca con un’attenzione particolare per il territorio che ci ospita e per le realtà che vi operano, in particolare sostenendo quelle iniziative che aiutano chi è in difficoltà -dice Diego Trogher-. La serata di sabato è stata un’occasione per celebrare il valore della comunità, un momento di festa che ci fa sentire parte di una grande famiglia. E una famiglia è tale si si apre all’accoglienza, come quella che viene garantita dalla Casa della Carità, Associazione pane di Sant’Antonio, di Varese, che è molto di più di una cosiddetta “mensa dei poveri”: è un luogo in cui che ha davvero bisogno trova conforto, cure mediche e vestiario. Un impegno che è cresciuto col tempo e che da un mese a questa parte ha portato all’apertura della mensa anche in orario serale. Per questo abbiamo voluto supportare il lavoro dei volontari coordinati da don Marco Casale offrendo il necessario per coprire i costi di 15mila pasti».

Il concerto di Buguggiate ha registrato una partecipazione straordinaria; c’erano le autorità, sindaci di Buguggiate e Azzate, e moltissime persone. «L’atmosfera è stata calda e familiare, tanto che ci hanno detto che la nostra non è solo una banca di territorio, ma una Bcc family. L’atmosfera della serata era talmente bella, che, davvero, ci è sembrato di stare in una grande famiglia», ha commentato Trogher.

Il concerto della Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago, che da 99 anni è una vera e proprio un’istituzione, ha incantato il pubblico con una performance che ha saputo fondere tradizione e virtuosismo, creando un’atmosfera magica in una delle serate più sentite dell’anno.

Un momento particolarmente emozionante è stato dedicato a Mario Pozzi, che è stato l’anima del progetto che portò alla nascita della Bcc di Buguggiate e una colonna per anni per la nuova Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, nata dalla fusione delle due banche nel 1999. A lui si devono molti progetti, tra cui quello dell’ospedale che la Bcc ha contribuito a far sorgere in Burundi attraverso l’associazione dei volontari del Vispe. Gli auguri sono stati accompagnati da una canzone a lui dedicata, rendendo ancora più speciale un evento già ricco di significato.

«Trasformiamo le festività in un’occasione per aiutare chi è in difficoltà», è stato l’invito conclusivo di Diego Trogher per il Natale 2024.