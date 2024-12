Le musiche di Celentano con la band che l’ha accompagnato agli inizi di carriera, Gianni Dall’Aglio e i Ribelli, in concerto a Busto Garolfo il 14 dicembre

Sabato 14 dicembre, alle ore 21, l’Auditorium Don Besana di Busto Garolfo si trasformerà in una macchina del tempo musicale per la Festa di Natale di Ccr Insieme Ets della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. L’evento, ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria e ritiro del biglietto fino a esaurimento posti disponibili, promette di trasportare il pubblico indietro negli anni Sessanta grazie alla straordinaria esibizione di Gianni Dall’Aglio e i Ribelli, storici protagonisti della scena musicale italiana.

Sul palco, Gianni Dall’Aglio e i Ribelli riproporranno la loro storia musicale intrecciata a quella del leggendario Adriano Celentano. Tra aneddoti e sonorità rigorosamente dal vivo, il pubblico avrà l’opportunità di rivivere un’epoca intramontabile attraverso brani iconici e contenuti multimediali evocativi, tra video e fotografie che celebrano i momenti più significativi del Clan Celentano.

Nato a Mantova il 1° ottobre 1945, Gianni Dall’Aglio è una delle figure più influenti della musica italiana. Iniziò a suonare la batteria a soli 6 anni e, a 14, entrò a far parte della band di Adriano Celentano. Con il Molleggiato, Dall’Aglio debuttò anche al cinema e in televisione, consolidando la sua fama come batterista di talento. Parallelamente, contribuì alla nascita de I Ribelli, il gruppo storico che accompagnò Celentano dagli esordi rock and roll fino agli anni Sessanta, sia in studio che dal vivo.

I Ribelli sono stati un pilastro del Clan Celentano, rappresentando non solo una collaborazione musicale, ma anche un’amicizia profonda che ha alimentato il loro successo.