Nel nome Sofonisba Anguissola si snoda il nuovo romanzo di Luciana Benotto

Il nuovo romanzo storico di Luciana Benotto è stavolta dedicato alla pittrice cremonese Sofonisba Anguissola, sulla quale è in corso al Prado una mostra e un’altra seguirà al Palazzo Reale di Milano.

Il mondo cinquecentesco (che la Benotto conosce bene per averlo rappresentato in precedenti pubblicazioni), insieme ad altre pittrici del tempo, sono la cornice del nuovo lavoro – sempre molto circostanziato – della nostra scrittrice dell’Altomilanese. Prendiamo dalle pagine di copertina:

“Le donne nelle epoche passate non erano libere di gestire la loro vita e tantomeno di affermarsi come artiste. Questa sconfortante prospettiva non toccò in sorte alla cremonese Sofonisba Anguissola che, grazie a un padre che potremmo definire “femminista ante litteram”, poté studiare discipline riservate esclusivamente al sesso maschile, e tra queste la pittura. Grazie al suo innato talento per quest’arte è divenuta la capostipite delle pittrici italiane dal XVI secolo in poi. Le informazioni sulla sua gioventù sono scarse e frammentarie, ma sono bastate per immaginare un romanzo che la vede da bambina divenire giovane donna, attraverso le più svariate esperienze. Sofonisba girerà infatti l’Italia con curiosità e spirito d’avventura, incontrando i personaggi più svariati, in un turbine che accompagnerà il lettore in un viaggio attraverso l’arte, la bellezza, i paesaggi, la politica e gli intrighi delle famiglie nobiliari dell’Italia del Cinquecento”