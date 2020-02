Fondazione Mantovani spiega il perchè dell’acquisizione della Rsa sita in Arconate

Riceviamo e Pubblichiamo

RSA DI ARCONATE, FONDAZIONE MANTOVANI DELIBERA L’ACQUISIZIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA

Onorando i propri fini statutari, nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mantovani ha deliberato l’acquisizione della gestione della RSA sita in Arconate, di proprietà di Opera Pia Castiglioni srl.

La Fondazione intende così proseguire e ampliare la sua attività sociale in Arconate: a fianco della Residenza Sanitaria per Disabili “Progetto Diamante” –realtà che opera da anni a favore delle persone con disabilità- si potranno mettere in campo servizi di assistenza e cura per le persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, garantendo interventi di qualità e promuovendo benessere e prevenzione.

La Fondazione è e sarà così lieta di poter contribuire allo sviluppo sociale ed umano di questa comunità e dei suoi abitanti.

Fondazione Mantovani ribadisce:

Rispetto alle dichiarazioni variamente riportate dalla stampa, e prevalentemente riferibili al signor Sindaco del Comune di Arconate, la Fondazione Mantovani sente il bisogno di ribadire circostanze che dovrebbero apparire chiare anche senza che siano ribadite, solo che si guardi alla realtà senza il velo dell’ideologia.

Fondazione Mantovani è un operatore di mercato, accreditato con tutte le amministrazioni pubbliche competenti nel settore, senza che nei confronti suoi o dei suoi amministratori sia stata pronunciata alcuna condanna. Fondazione Mantovani è in possesso di tutti i requisiti per essere parte della convenzione con il Comune di Arconate, come è parte di altre convenzioni e contratti con parti pubbliche.

Evitando di reagire alle dichiarazioni denigratorie del signor Sindaco del Comune di Arconate, che tuttavia ledono gravemente l’onorabilità di un operatore di mercato, ci si limita a chiarire che Fondazione Mantovani ha in corso un investimento importante, al quale si presenta con le capacità economiche e tecniche per gestire la RSA in Arconate nel modo migliore e con beneficio del territorio, dei suoi abitanti e dei lavoratori che saranno impiegati nella RSA stessa.

Si confida che l’investimento – e la conseguente attività – non vengano illegittimamente danneggiati o impediti da iniziative amministrative infondate, che avrebbero l’unico risultato di danneggiare l’impresa sociale, non consentire di rendere servizi al territorio ed impedire la creazione di posti di lavoro

Cosi si presentava nel 2012 la realizzazione della Rsa

NOTE SU NUOVA CASA DI RIPOSO FONDAZIONE MANTOVANI DA SVILUPPARE

– Un’opera attesa da 30 anni che prima nessuna Amministrazione era riuscita a realizzare;

– Situazione sbloccata da 5 anni con una grande cattedrale nel deserto che finalmente potrà avere un epilogo positivo

– Convenzione per la Casa di riposo votata legittimamente dal Consiglio comunale di Arconate a maggioranza nel 2012;

– Un’opera pubblica che resterà alla comunità, la Convenzione ha durata di 50 anni;

– Il Comune ha incassato 500 mila euro e la realizzazione di una Piazza costruita a spese dell’operatore per il valore di un milione e 200 mila euro;

– Vendita dell’area immobiliare a valori ben al di sopra di quelli di mercato: 114 euro al mq contro i 60 euro mq a Parabiago e i 65 euro a Busto Arsizio per operazioni analoghe;

– La Casa di riposo porterà con sé almeno 70 nuovi posti di lavori e ricadute positive per l’indotto commerciale locale;

– Opera preziosa per gli anziani di Arconate e le loro famiglie, ad oggi almeno 25 Arconatesi si trovano ospitati in altre residenze socio sanitarie presenti sul territorio, un numero che è destinato a crescere in virtù del progressivo invecchiamento della popolazione;

– L’opera realizzata dal costruttore – individuato attraverso un bando pubblico sulla Gazzetta Europea – ha un valore di oltre 10 milioni di euro;