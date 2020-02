Conosciamo la Danza Terapeutica con Lorena Ranzani della “La Ruota delle Danze”.

Abbiamo intervistato Lorena Ranzani, presidente dell’associazione “La Ruota delle Danze”.

Lorena, dopo averci spiegato in cosa essa consista, ha parlato di un percorso formativo che lei stessa conduce: la DanzaMovimentoTerapia, un progetto ramificato in diversi settori. I percorsi benessere offerti hanno anche uno spazio che si occupa di tutelare la disabilità e l’integrazione dei bambini affetti da alcune patologie con il resto della classe.

Successivamente abbiamo parlato del progetto che Lorena sta realizzando, il “Danze della Ruota di Medicina”. L’argomento di questo progetto verrà spiegato in uno stage che si svolgerà a Vittuone in Via Trieste 61, domenica 8 marzo 2020 e l’ingresso è aperto a tutti. La visione del Cerchio della Vita attraverso Danze Sacre e Meditative di varie tradizioni e culture e nuove coreografie ideate da Lorena su musiche e canti dei Nativi Americani, caratterizzerà questo Stage.

Ma non vogliamo “spoilerarvi” troppo…godetevi l’intervista con Lorena stessa per saperne di più!