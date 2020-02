Cuggiono, Abramo Bellani: “DE PRUFUNDI… sem propi cunscià mal”

Associazione per la Provincia del Ticino: LA PENSIAMO COSI’

L’Amministrazione PERLETTI, tanto per dare un contentino, ha stanziato una modesta somma per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione presso gli spogliatoi del CAMPO SPORTIVO, che da tempo necessitavano di essere attuati visto il deprecabile stato in cui erano precipitati.

In pratica sono state eseguite opere riguardanti le pavimentazioni, i nuovi rivestimenti alle pareti delle docce e dei servizi igienici, l’installazione di un box doccia nello spogliatoio dell’arbitro, gli apparecchi sanitari, l’imbiancatura delle pareti e poco altro ancora.

Meglio poco che niente direbbe qualcuno, peccato che sopra le porte dei WC manca una striscia di piastrelle, che per accedere al nuovo box doccia prima occorre fare “una cura dimagrante” e tante altre piccole magagne che sono lì da vedere ma soprattutto da porvi rimedio.

Vien da chiedersi: ma i componenti la Giunta, dalla signora Sindaco PERLETTI, al vicesindaco TRESOLDI, per non dire dell’Assessore ai Lavori Pubblici OTTOLINI, come mai non fanno visita ai luoghi dove avvengono i lavori, per sincerarsi di persona della qualità degli interventi ?

Perché se così fosse avvenuto, avrebbero notato che vi sono infiltrazioni derivanti dal manto di copertura della terrazza, i caloriferi che “perdono”, le soglie delle porte rialzate di un paio di centimetri rispetto al piano di calpestio, con il pericolo di inciamparvi, una porta di accesso agli spogliatoi mancante e così via.

Il “contentino” è frutto come sempre dell’incapacità dell’Amministrazione PERLETTI, più dedita ai rattoppi che agli interventi fatti attraverso una programmazione logica riguardante il plesso sportivo nel suo insieme, che vanno dal manto erboso del campo di calcio, all’imbiancatura della ex colonia,

alla biglietteria con la sua area d’ingresso, alla rete posta lungo tutto il lato ovest del campetto degli allenamenti che sta crollando e via dicendo.

Però si preoccupa della nota dell’Ordine dei Giornalisti, con la quale viene richiesto il saldo della quota annuale, pari a cento euro non frazionabili ( sic ! ), per l’iscrizione nell’elenco speciale dei giornalisti della signora SINDACO in qualità di Direttore del periodico comunale. CUGGIONO INFORMA ? Si proprio lui.

Ma se non abbiamo neanche visto l’ombra di questo giornalino comunale: sem propi cunscià mal.!

Abramo Bellani