La Polizia Locale sta aumentando i controlli sul territorio. Spesso si vedono gli agenti nei pressi dei Bar ad invitare, senza sanzionarle, le persone che stazionano nei pressi dei locali, a ritornare alla propria abitazione.

Ieri, nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, la Polizia Locale ha trovato un acconciatore che stava facendo la piega a un cliente. Per i due è scattata immediatamente la sanzione.

Un’acconciatura un pò costosa.