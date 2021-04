Fai Buon Viaggio Silvano Magistrelli. Il “Capo Mastro” del Magentino non è più tra noi.

Qui si apre un capitolo personale della mia storia. Ho conosciuto personalmente il Magistrelli nel lontano 1982, anno in cui la MA.PE. stava terminando i lavori della IPER magentina ed io giovanissimo, iniziavo la mia avventura lavorativa nel mondo dell’edilizia.

Ho avuto la fotrtuna di conoscerlo ancora con il “martello al fianco”, un piccolo imprenditore che amava il suo lavoro.

Per i 20 anni in cui ho lavorato in azienda è stato cliente della CONCRETE MILANO.

Gli abbiamo fornito la maggior parte del calcestruzzo per i suoi cantieri. Un rapporto quasi giornaliero, con lui o con i suoi dipendenti che erano la sua famiglia.

Il calcestruzzo del GS della caserma dei Carabinieri di Corbetta e di molti altri lavori, l’abbiamo fornito noi.

Era sempre presente, il giretto in macchina a controllare i suoi innumerevoli e importanti cantieri, non mancava mai, attento a tutto e a tutti!

Negli ultimi anni l’ho rivisto nelle cerimonie ufficiali del Comune di Corbetta, ero presente all’inagurazione del centro diurno per anziani a lui dedicato.

Dopo il Pietro Milan, l’Amedeo Giraldin che con me lavoravano in CONCRETE MILANO e mi hanno insegnato tanto sul lavoro, oggi la scomparsa di una persona che stimavo molto, un uomo che si fatto da solo con il duro lavoro e tanta serietà e passione per quel che faceva, Silvano Magistrelli