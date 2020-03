Il #coronavirus uccide anche le attività.

Il coronavirus mette in ginocchio il baby parking ‘I sorrisi dei bimbi’ di Cuggiono

Sono numerose le attività che rischiano il fallimento in questi giorni di restrizioni a causa del provvedimento anti contagio da coronavirus. Una di queste è la Cooperativa sociale ‘I sorrisi dei bimbi’ di Cuggiono che, dal 2009, si occupa di servizi legati all’infanzia. Sono due le socie della Cooperativa.

Elena ed Eleonora, oltre a due dipendenti che gestiscono un baby p arking. Un luogo dove i genitori possono lasciare il loro bimbo a ore, a seconda delle necessità. “Dallo scorso 24 febbraio siamo fermi e non si sa quando e come potremo ripartire – spiegano – in questi giorni, pur senza lavoro, dobbiamo pagare le bollette e far fronte a tutte le spese che incontriamo. Una situazione disastrosa che rischia davvero di metterci in ginocchio”. Il decreto ministeriale si occupa di contenere il dilagare del contagio, ma non si sa ancora in quale modo si riuscirà a far fronte a tutte le attività medio piccole che con tanta passione e sacrifici vengono gestite quotidianamente e che si sono letteralmente bloccate. Le socie della Cooperativa hanno creato anche un gruppo facebook (Diamoci una mano) dove chi è in difficoltà può esporre i suoi problemi. Gruppo che ha già raggiunto i 300 iscritti. “Scriveremo al Presidente della Repubblica – continuano – alla Regione e a ogni altro ente competente confidando di avere una risposta al più presto”.

La Video Intervista: