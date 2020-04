Una schizzo del 1859, frutto di un sopralluogo avvenuto in vista della battaglia di Magenta

Una schizzo manoscritto del 1859, frutto di un sopralluogo avvenuto in vista della battaglia di Magenta

TURBIGO. Rinvenuto in un negozio di antichità dal nostro Angelo Paratico, questo schizzo manoscritto del 1859 fu disegnato, probabilmente, da un ufficiale italiano che indicò il ‘posto di guardia’ in corrispondenza del ponte secentesco sul Naviglio Grande. E’ comunque interessante perché potrebbe essere il risultato di un sopralluogo effettuato prima dell’inizio di quella che è passata alla storia come ‘la Battaglia di Magenta’ del 4 giugno 1859.