Magenta, messo in ginocchio dalla crisi marocchino si offre per fare la spesa

Come sopravvivere in un periodo in cui l’isolamento a causa dell’emergenza sanitaria ti ha tolto tutto?

Non è certo facile, ma il marocchino Jawad El Mouki ci vuole provare. Non intende arrendersi e si offre per fare la spesa nei supermercati e negozi della città di Magenta. Era rientrato in Italia a febbraio, poco prima che venisse dichiarato il lockdown per l’emergenza sanitaria Covid – 19. Lui che viveva come venditore ambulante e campava alla giornata da un giorno all’altro si è trovato senza nemmeno quei pochi soldi necessari non per vivere, ma per sopravvivere. Sono passati più di due mesi e la situazione per il giovane Jawad è al limite.

Non può più fare il venditore ambulante perché, qualora sorpreso dalla Polizia locale, verrebbe sanzionato con un verbale da 400 euro e gli agenti gli intimerebbero di tornare a casa immediatamente.

E allora ecco l’idea di proporsi per fare la spesa. “In questi giorni tanta gente ha bisogno di qualcuno che vada a comprare il pane o che vada al supermercato – dice – io posso farlo per loro. Sono una persona fidatissima, voglio solo vivere in maniera dignitosa. Stiamo passando giornate bruttissime e spero che tutto possa finalmente tornare alla normalità. Ho visto medici e infermieri che hanno dato il massimo per salvare le vite. Loro sono gli eroi di questi giorni. Vivo a Pontevecchio da diversi anni, ormai. Non ho mai infranto le regole e continuerò, anche nella povertà assoluta, a vivere in maniera onesta. Non posso nemmeno tornare a casa e, tutti i giorni, penso alla mia famiglia. Datemi questa opportunità”.

Per chi avesse necessità può contattare Jawad al numero 388.4755022 oppure 333.2612501.