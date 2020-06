Intervista esclusiva di CAM, al Sindaco di Magenta, Chiara Calati

Senza grosse pretese, abbiamo invitato il Sindaco di Magenta, Chiara Calati per un’intervista. Lei gentilmente ha accettato, e per la prima volta, abbiamo realizzato la classica intervista in redazione a cui CAM era abituata.

Erano tantissime le domande che voi, i nostri lettori ci avevate suggerito. Come sempre qualcosa l’ho dimenticato “Mea Culpa”, ci sarà un’altra occasione.

Una di queste era “l’amministrazione magentina ha deciso di sospendree l’IMU come i comuni vicini?” la risposta non è in video, ma l’abbiamo avuta in whatsapp: “Stiamo facendo le ultime valutazioni su cosa sia possibile realmente fare, fermo che comunque lo Stato la sua parte la vuole”. Così ho accontentato chi voleva sapere la risposta.

Un po’ di gossip l’abbiamo fatto, sul finale dell’intervista: “La Calati si ricandiderà per il successivo quinquennio?” la risposta è stata articolata ma io la chiuderei con un secco “Ci mancherebbe! sicuramente si!”

Vi lascio alla video intervista: