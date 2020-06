Tv locali – Cecchetti (Lega): “Più risorse a settore, presentato emendamento da 80 mln a dl Rilancio”

riceviamo e pubblichaiamo

Milano, 4 giu – “Più risorse alle Tv locali. Abbiamo presentato un emendamento a mia prima firma al decreto Rilancio per stanziare, in via eccezionale, ulteriori 80 milioni di euro in aggiunta a quanto previsto dal Fondo per il pluralismo. Una misura necessaria, da distribuire in base alle graduatorie per il 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. L’emittenza locale è un settore particolarmente prezioso per le comunità. Svolge un servizio pubblico fondamentale quale fonte di informazione su ciò che accade nei propri territori. Un settore tuttavia in grave difficoltà e da ben prima del lockdown. Ci aspettiamo dal governo un segnale di attenzione adeguata e concreta: sia verso le imprese editoriali che continuano a resistere sia verso i lavoratori” così il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti, primo firmatario dell’emendamento.