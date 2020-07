Superstrada : il PD “si devono ascoltare gli enti locali”

Riceviamo e Pubblichiamo

Milano, 8 luglio 2020 – Ci fa piacere che questa mattina si sia svolta una conferenza stampa ad Al bairate sulla Vigevano – Malpensa alla presenza di alcuni sindaci e del consigliere regionale 5stelle De Rosa. Quanto emerso corrisponde anche alla posizione del Partito Democratico a ogni livello. Rilanciare questa infrastruttura fondamentale per il territorio dell’ovest Milano, ripartendo dall’ascolto degli Enti locali e dalla revisione del progetto ANAS, anche grazie al buon lavoro di Città metropolitana, che in questi anni non è mai cessato. Da questo punto di vista, il Governo non è rimasto fermo ed è importante che si lavori per portare a casa questo risultato importante per l’Abbiatense-magentino”, lo dichiarano in una nota congiunta Leonardo Bonfiglio, coordinatore di Zona, e Pietro Bussolati, consigliere regionale, del Partito Democratico.