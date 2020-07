I Genitori per una nuova sede al Quasimodo di Magenta

riceviamo e pubblichiamo

E’ un fatto positivo che un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di una struttura più adeguata del Liceo Quasimodo di Magenta sia stato compiuto. Abbiamo infatti appreso al riguardo che la proposta fatta dal Consigliere Regionale Luca Del Gobbo, già Sindaco di Magenta, di mettere a disposizione del Liceo un pacchetto di € 5 Milioni ai fini di una nuova sede è stata approvata la settimana scorsa in Commissione Bilancio venendo così inserito nel Decreto “Rilancio Italia” per il quale il Governo ha stanziato la cifra complessiva di € 55 miliardi.

Attendiamo ora l’esito dell’iter parlamentare auspicando che tale somma possa essere definitivamente confermata il che consentirà, sul piano operativo, di procedere ad attivare le procedure necessarie sul territorio con il coinvolgimento di Città Metropolitana e Comune di Magenta.

Tale operazione riteniamo sia frutto anche delle istanze presentate con forte convinzione sin dallo scorso anno in più circostanze da Genitori del Quasimodo in sinergia con altrettante azioni concrete e costanti del Consiglio di Istituto dove i Rappresentanti dei Genitori dei vari indirizzi del Liceo si sono fatti promotori di rapporti strutturati sul tema anche sul piano istituzionale.

Sarà nostra cura seguirne gli sviluppi auspicando che questa ricerca del “bene comune” possa vedere tutte le parti coinvolte – dalla Politica alla Scuola – con eguali convinzione e determinazione ritenendo il raggiungimento di questo obiettivo strategico per il nostro territorio, per gli insegnanti, per gli studenti tutti e per le generazioni a venire.

I Rappresentanti dei Genitori in Consiglio di Istituto Liceo Quasimodo di Magenta