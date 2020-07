Prima Cuggiono e Castelletto presenta il suo candidato Sindaco: Marco Maltagliati

“Puntiamo su un giovane, per dare l’idea del rinnovamento, di una carica di vitalità , di voglia di fare e di esserci per vincere e governare davvero” questo è il commento di Giuliana Soldadino raccolto da noi, sabato al banchetto in piazza mercato, dove è stato presentato alla cittadinanza il giovane candidato Marco Maltagliati.

Umberto Maerna ha voluto esserci alla presentazione, per dare un appoggio al giovane candidato, ma facendo intuire che la lista ha una connotazione politica molto vicina a Fratelli d’Italia, togliendo ai candidati, quello spirito civista che vogliono mostrare.

Grande novità al interno della lista, la presenza di Claudia Pallanca (ex candiato sindaco di Agorà) che dichiara: “Per cambiare il lento declino del nostro paese è necessario unire esperienza politica, voglia di fare, energia, entusiasmo, visione…. Per questo ho scelto di appartenere questo gruppo… Per provare a fare cambiamenti, non stare solo a parlare”. Convinta che la lista a cui apparteneva, la Civica Agorà, partecipi alla competizione ellettorale, non per vincere, ma per avere un ruolo di secondo piano. Sottolinea: “per cambiare bisogna vincere e governare“

Infine il giovane Marco Maltagliati, un pò emozionato, ha preso il microfono e si è presentato, guardate il video allegato, non vi anticipiamo nulla

Notizie su Carlotta Mastelli: non pervenute.

Anticipiamo, sicuri di non sbagliare che l’altra parte del centro destra cuggionese: Maria Teresa Perletti, Tresoldi e Marzullo, avrà sicuramente l’appoggio dei partiti di riferimento LEGA e FORZA ITALIA.

Un centro destra diviso può essere utile a CUGGIONO DEMOCRATICA del Candidato Giovanni Cucchetti, anche perchè, fino a martedì, l’unica vera lista civica presente, Agorà, non rivelerà il nome del suo candidato. C’è molta indecisione tra Mattiello, Paganini e la sorprea Bellani… Sassi è esiliato al lago (Beato lui)