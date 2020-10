La Milf d’Italia sfida il Covid e sfila in sicurezza al “The Milan Castle” di Paderno Dugnano

Oggi, fare una sfilata, per un concorso di Miss, diciamocelo, ci vuole coraggio e capacità organizzative!

Quindi i complimenti vanno a Dalia Colombo, Patrizio Geraci della Production Team, e la rappresentante delle Milf Anna Focone, per l’organizzazione perfetta, del concorso che si è svolto Domenca scorsa.

Io e l’amico Elvis Paolucci di RCM 104 – The Power Radio Station, siamo arrivati per primi, lui doveva preparare l’attrezzatura per la diretta, io nel frattempo ho “cazzeggiato”, e come mio solito, mi sono posto molte domande: ” in questo tempo di Covid e di Dcpm e… al contempo, come insito nell’animo umano, di voglia di vivere “.

Siamo stati accolti dallo staff di “The Milan Castle” con tutte le misure di sicurezza possibili, temperatura, gel, assegnazione dei posti, e la mascherina in omaggio offerta da Production Team, con la scritta LA MILF D’ITALIA.

Guardavo la stupenda cornice del locale, non sono un frequentatore di posti del genere, ma ho dovuto pormi la domanda: “tutto lo staff, compreso il proprietario, l’italo-cinese Ping, vivono di questo, giusto chiudere questo tipo di attività”.

La parte politica la lasciamo ai politici… io ho visto tanta voglia di vivere, in tutte le partecipanti al concorso di Milf.

Tutte Bellissime e piene di vita.

Una su tutte, che mi ha colpito, è stata la giovanissima Albertina Galiverti, che da l’alto del suo essere diversamente giovane, ha dato filo da torcere a concorrenti più giovani.

Non posso dire altro… faccio solo i ringraziamenti a tutti, organizzatori, giuria, miss, radio, stampa e fotografi

Le foto della Sfilata

La Giuria:

Alfonso Maria Chiarenza: Produttore cinematografico ,

Adriano Ferro titolare del Baraonda

Mariana Cretu Attrice ,

Amanda Steparowa ex fotomodella e titolare del Cascinotto La Qualunque

Le fasce Premiate:

La più bella delle Milf 2020 : Roberta Caraffa 56 anni di Torino

56 anni di Torino Milf Spettacolo 2020 Giovanna D ‘Aprile 50 anni Milano

50 anni Milano Milf cinema 2020 Vanessa Usai 48 anni da Genova

48 anni da Genova Milf Stampa (CAM) 2020 Serena Panacenko 43 anni di Brescia.

43 anni di Brescia. Milf Radio Rcm-104 2020 Tina Salvatore 62 Milano.

62 Milano. Milf eleganza Fiorenza Ravasio 60 anni Bergamo

60 anni Bergamo Milf Portamento Elisabetta Cimbali 55 anni da Milano.

55 anni da Milano. Milf Sorriso 2020 Mary Gió 50 anni da Milano.

50 anni da Milano. Milf Simpatia Maria Grazia Giumelli 66 anni dalla Valtellina

Gli Sponsor

Digital SRL Stampa e Grafica di Corbetta.

Store Mix, Grandi marchi scontati dal 40% all’80% a Bareggio.

Carpe Diem Abbigliamento e accessori donna anche taglie comode a Vittuone.

Termoidraulica SNC di Fabrizio Fusè.

Bar Zani di Bareggio.

Il Cascinotto la Qualunque di Settimo Milanese.

Lilly Shop negozio di abbigliamento Saronno.

un grazie a tutte le miss che hanno sfilato.

Il video della Production Team: