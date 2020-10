Piazza Duomo, Movimento collaboratori sportivi uniti in piazza per far sentire la loro voce

Si sono riuniti questa mattina intorno alle 12 in piazza Duomo a Milano i ragazzi del Movimento Collaboratori Sportivi, una categoria che in questo momento si è trovata da un giorno all’altro a dover dire addio al proprio lavoro.

Il loro grido è stato fatto a suon di musica, colori e divertimento, proprio quello che sono soliti fare durante la loro attività lavorativa; far star bene e divertire la gente.

Quello che chiedono è di essere tutelati da uno stato che da un giorno all’altro, dopo aver comunicato delle nuove linee guida per essere ancora più sicuri (anche se le palestre stavano già mettendo in atto dei protocolli rigidi per la sicurezza), li ha privati della loro attività lavorativa.

Tra di loro ci sono giovani studenti, padri e madri, persone che vivono di sport e che grazie allo sport sanno osservare le regole, proprio come si evince dal loro flashmob di oggi. Un gruppo diligente e rispettoso, con la sola voglia di fare sentire la propria voce!