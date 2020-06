Cuggiono… sprofonda?

Oggi, in via Palazzo, all’improvviso si è aperta una buca. Premettiamo che la colpa non è di nessuno, ma c’è un evidente carenza di manutenzione della vie cittadine. Nel caso di via Palazzo uno scavo precedente, per qualche tubazione, si è assestato, creando, una pericolosa, piccola voragine, la strada è stata chiusa per la sicurezza dei passanti.

Diversamente nel piccolo parcheggio di via F.lli Piazza, dove, anche qui sta creando una voragine più ampia. Il motivo è diverso, alcuni condomini ci segnalano che in quel punto c’era la vecchia cisterna che conteneva il gasolio che serviva al riscaldamentio del condominio.

la cisterna è stata abbandonata nel passaggio del riscaldamento, da gasolio a metano, Vuotata pulita e riempita di sabbia, molto probabilmente a subito anche lei un assestamento, collassando ha creatdo la voragine.

La cura delle strade cittadine, dovrà essere messa in conto dalla futura amministrazione. Va ricordato che anche il vecchio municipio, lentamente si sta disgregando. Mentre il palazzo di Via San Rocco (privato) , per ricordare, quello dove aveva collassato il tetto, è stato messo in sicurezza, non dimentichiamo la diversa sorte dello stabile dell’ex comune, rimane li senza nessun intervento di messa in sicurezza, significativo.