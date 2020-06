Magenta: trovato un ordigno inesploso e attivo in via Brugallo

Grande dispiegamento di Carabinieri oggi, verso sera in via Brugallo. Arrivati sul posto abbiamo assistito alle operazioni di recupero da parte degli artificeri dei carabinieri di un ordigno inesploso.

L’ordigno, probabilmente un colpo di mortaio attivo, era stato abbandonato in una borsa al lato della strada. Sono in corso le indagini del caso per stabilire come il colpo di mortaio sia arrivato in via Brugallo.

Fortunatamente l’esperto artificere ha dissinescato il proiettile e l’ha preso in consegna.

Molta curiosità con un pizzico di apprensione da parte dei condomini di via Brugallo, che, come noi hanno assistito alla rimozione del pericoloso ordigno. Tutto e bene ciò che finisce bene!