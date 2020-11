Magenta: continua la battaglia legale tra Amministrazione e Associazione Moschea Abu Bakar

Riceciamo e pubblichiamo

Altra ingiustizia, altro ricorso, altro avvocato, altri euro 5709,60 a carico della città di Magenta.

Il comune di Magenta ci riprova ancora e, siccome i precedenti due ricorsi con due avvocati diversi sono andati male, adesso Sindaco e Giunta ci riprovano con un terzo avvocato alla modica somma di quasi 6000 euro!

Di quale , ennesima, ingiustizia si tratta? Eccola. A Magenta esiste un’area destinata nel piano regolatore ad area di culto. A Magenta ci sono centinaia di musulmani, residenti da anni e molti di loro sono cittadini italiani. Quindi in un mondo normale sarebbe ovvio che senza costi per il Comune quell’area venisse assegnata per consentire alle persone che ne hanno diritto di avere un proprio luogo di culto.

Tutto normale no?

Invece no. A Magenta la propaganda della Lega e di una classe di amministratori senza il senso della Costituzione , della Legge e della giustizia dicono di no.

Senza una ragione, senza una giustificazione che non sia la persecuzione religiosa , la discriminazione e l’odio verso chi è ai loro occhi un diverso.

Ed ecco che per dare manforte a questa ingiustizia e a questo pregiudizio gli amministratori di Magenta chiamano a raccolta eserciti di avvocati con importanti studi nel centro di Milano, parcelle salatissime e sconfitte assicurate.

Per il bene di Magenta chiederemo alla Corte dei Conti di fermare questo scandalo. Adesso basta!

Siano Sindaco, vice Sindaco e tutta la Giunta a rimborsare le spese. Se vogliono perseguitare delle persone che hanno solo la colpa di seguire una religione diversa per la loro campagna elettorale lo facciano con i danari propri. Questi soldi usati per perseguitarci sono soldi sottratti alle persone comuni, alla città, ai bisognosi!

Chiediamo ai cittadini di Magenta di ribellarsi contro questa ingiustizia pagata con i soldi dei magentini. Arricchire gli avvocati, ben tre studi legali!!!, per fare un dispetto a persone pacifiche che sono magentine e amano Magenta è un atto politicamente ignobile e immorale.

Denunceremo questo scandalo in tutte le sedi. Per il bene di Magenta e per il rispetto della legge. Vogliamo vivere in armonia , siamo cittadini ed esseri umani, non prede da cacciare con super studi legali super pagati e puntualmente sconfitti. La giustizia e il diritto non hanno bandiere di partito, non seguono il pregiudizio e non stanno mai dalla parte dell’odio.

Comunicato stampa associazione moschea abu bakar

Akhter Ayub