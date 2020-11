Giuseppe Torno lavorò anche alle fortificazioni del Vallo Alpino

CASTANO PRIMO-TURBIGO. Siamo stati contattati dall’architetto H.P. di Bolzano intento a seguire un progetto scientifico sulle costruzioni militari (fortini e bunker) effettuate nel Vallo Alpino (1939-42) per incarico del museo provinciale di Forte di Fortezza.

Nelle sue ricerche l’architetto ha trovato traccia dell’impresa di Giuseppe Torno che lavorò alla realizzazione di alcune fortificazioni e, attraverso un articolo da noi pubblicato in internet – sulla figura e l’opera del grande Castanese – ci ha contattato. Siamo quindi alla ricerca dell’archivio della ‘Torno’ che sarebbe molto utile allo studioso, in quanto i nomi delle ditte che lavoravano alla costruzione delle fortificazioni erano stati segretati. Sappiamo che è stata recentemente allestita una mostra con l’archivio della famosa ditta castanese e ci siamo impegnati a recuperare il nominativo di chi ne cura la conservazione l fine di passarlo allo studioso.

FOTO Una postazione di difesa antiaerea tedesca ancora visibile sulla riva sinistra del Ticino, all’altezza del ponte. Segnalata più volte alle Amministrazioni civiche per la conservazione è stata finora ‘dimenticata’. Lo stesso disinteresse si è manifestato nei confronti della pila altomedievale dei Torriani posta a poca distanza dal bunker. Una scarsa sensibilità culturale che ha il pregio di cancellare tutte le tracce del passato!