Corbetta: Carabinieri arrestano pericoloso macedone latitante

Nella tarda mattinata del 20 novembre 2020, in Corbetta, nel corso di servizio perlustrativo e di controllo del territorio i militari della locale Stazione Carabinieri traevano in arresto Stoic Boshko, macedone classe 1965, pregiudicato, avente diversi alias, notato dai militari quale individuo sospetto in Piazza del Popolo di quel centro; il soggetto, fermato a bordo di autovettura risultata poi intestata a prestanome , veniva portato presso il Comando per accertamenti ed una volta fotosegnalato emergevano, correlati al medesimo, 5 alias, risultando per uno di questi destinatario di mandato di arresto europeo emesso nel luglio 2020 dall’A.G. svizzera. Numerosi i reati a lui attribuiti, infatti era ricercato per reati di furto, rapina e violenza privata . Il veicolo intestato in modo fittizio veniva posto sotto sequestro mentre l’arrestato veniva tradotto presso il carcere “San Vittore” di Milano a disposizione per la conseguente procedura estradizionale.