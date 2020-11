Il Giornalista è un mestiere difficile, la mia solidarietà all’amico Alessio Belleri

Metterci la faccia, sempre, qualsiasi cosa scrivi è normale per un giornalista, uno che fa dell’informazione una professione, ma essere insultati per ciò che scrivi, no! non ci sto!

Unica cosa che criticherei all’amico Alessio, è il suo continuo scrivere di Covid. Per scelta, ho deciso di non ripetere i numeri che ormai, tutti i sindaci fanno giornalmente: “volete informazioni sul Covid, Regione Lombardia ha creato diversi siti ufficiali s’informazione, qualche clic e vi informate in maniera uffficiale!“, quindi Alessio, basta con articoli sul Covid, scrivi altro, un consiglio vatti a vedere Ewan Mc Gregor e Charlie Bormann, Long Way Up, che con 2 Harley Davidson (total electric) hanno fatto un viaggio in moto, da Ushuaia in Argentina attraverso il Sud e Centro America fino a Los Angeles negli Stati Uniti, Parla di futuro, la vita continuerà anche dopo il Covid, con o senza di me!

Nel caso specifico, riceviamo tutti i comunicati della Polizia Locale di Castano Primo, tu o Logos (l’articolo è firmato Redazione, io metto di solito Riceviamo e Pubblichiamo, e me ne lavo le mani), fatto sta che l’articolo è stato pubblicato,; Quattro ragazzini (trattati secondo me come deliquenti dalla Polizia Locale), fermi sotto un sottopassaggio a chiaccherare e fumare una sigaretta! Il comunicato recita: “La scorsa sera quattro giovani venivano colti dal personale della Polizia locale mentre, in violazione delle norme anti Covid-19, erano assembrati ed intenti a fumare nel sottopasso ferroviario di Castano. Ad insospettire la pattuglia in transito per il controllo del territorio proprio la nube di fumo che si era sprigionata e che si notava provenire dalle scale del sottopassaggio”.

La domanda che mi sono fatto è: “stavano fumando o avevano incendiato il sottopassaggio?“.

Scherzi a parte, credo che se fossi stato ragazzo io, conoscendomi, avrei collezionato almeno una multa al giorno. Quindi i ragazzi vanno informati, capiti, sorretti, in questo periodo che la loro libertà è fortemente compromessa.

Condanno, gli insulti gratuiti che il più grande giornalista del Covid del territorio si è preso, d’altronde io a Magenta ho Magentix, quindi ognuno ha i suoi!. Ci stà!

Sono Solidale con l’amico Alessio e invito i Sindaci tutti ad essere meno plateali in questo difficile momento. Serve l’informazione, quella corretta, non quella dello Show. I cittadini non sono deliquenti!

Qualcuno di noi soppravviverà alla pandemia, la vita deve andare avanti per forza!

Non è la zappa del vostro vicino che porterà a termine il vostro lavoro. (proverbio africano)