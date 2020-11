La Socialità al tempo del Covid è on line

Gli ultimi otto mesi hanno modificato la nostra vita e la nostra gestione della socializzazione. La presenza delle mascherine, l’impossibilità di ricreare le situazioni di aggregazione a cui da sempre siamo abituati e l’incertezza su come sarà la nostra vita post pandemia, non devono però diventare motivo per non vivere il nostro tempo presente al meglio.

L’Associazione Generazione Lombardia – Non Expedit, organizza un evento online giovedì 26 novembre il cui focus è proprio “La socialità al tempo del Covid”. Nata la scorsa primavera, Generazione Lombardia vuole affrontare tematiche legate al territorio lombardo sotto tutti gli aspetti: sociale, culturale e turistico.

Durante l’incontro di giovedì interverranno Maria Rita Gismondo (Direttore/Responsabile microbiologia Clinica, Virologa e Diagnostica Bioemergenze Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano), Elena Gazzola (avvocato, Mediatore presso Org. Conciliazione Forense di Milano), Dania Lera (Presidente Coop. Sirio Treviglio). Un parterre tutto al femminile, che andrà a raccontare sia la gestione dei nostri rapporti interpersonali anche a distanza, sia la situazione di difficoltà che vivono molte donne in questa fase di lockdown. Soprattutto quest’ultimo aspetto sarà trattato in maniera approfondita. L’appuntamento non vuole, però, essere un mero racconto di quanto stiamo vivendo: la presenza della Dott.ssa Manuela Ponti, Psicologa e Psicoterapeuta, darà una chiave di lettura nuova e diversa su come affrontare al meglio la nostra quotidianità e su quali strumenti utilizzare per guardare al futuro con più serenità.

Quando: giovedì 26 novembre alle ore 20,45

Dove: evento online. Per prenotazioni cliccare qui

Partecipazione gratuita

GENERAZIONE LOMBARDIA – NON EXPEDIT

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali inerenti la storia o l’attualità, l’educazione, il mondo sociale, politico, ambientale, artistico, ricreativo, letterario, culturale in genere e principalmente in relazione al territorio lombardo, espressione dell’associazione stessa.

Per maggiori informazioni: www.generazionelombardia.it/