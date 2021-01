Cuggiono: Polizia Locale e Vigili del Fuoco in via Villoresi.

Intervengono i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il portale di ingresso della corte di via Villoresi 10. Dal manufatto erano caduti dei calcinacci così nel tardo pomeriggio del 5 gennaio sono stati chiamati i vigili del fuoco di Inveruno che hanno constatato lo stato di pericolosità del portale. Sul posto anche tecnici comunali, Polizia Locale di Cuggiono e il primo cittadino Giovanni Cucchetti. Vista la situazione di pericolo si è deciso di circoscrivere l’area ed è stata chiusa via Villoresi nel tratto da via Matteotti fino al civico 10 e nel tratto da via Leopardi al cortile in oggetto. Constatata la situazione di oggettivo pericolo con possibilità di crolli del manufatto, il sindaco ha deciso l’abbattimento del portale. Il comune ha trovato una impresa edile che provvederà ad abbattere il tetto e tutto l’arco del portale di ingresso della storica corte. La strada nei tratti interessati rimarrà chiusa fino al termine dei lavori. Le spese saranno poi notificate alle 16 famiglie che vivono nel cortile.

