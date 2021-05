Cuggiono: una panchina rosa dedicata alle donne guarite dal tumore al seno.

Una storia che parte da lontano, da quando, Pierluigi Colombo ha realizzato la cappellina dedicata a San Pietro.

Oggi Pierluigi è scomparso, ma la moglie Graziella Cagnin con l’aiuto di Giulio Cesare Latino ha voluto dedicare una panchina a tutte quelle donne residenti nel quartiere, che sfortunatamente, sono state colpite dal tumore al seno. Oggi per fortuna guarite.

Non ci è voluto molto, un pò di vernice e voglia di fare, in una settimana, quell’angolo di San Pietro è diventato più bello e colorato!

Speriamo nell’educazione di chi frequenta quei posti e che il luogo non venga vandalizzato!

Un Grazie da noi di CAM per lo stupendo gesto di Graziella e Giulio Cesare.

Un grazie a Sara, anche lei coinvolta nel dipingere i nomi sulla Panchina!