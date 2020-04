CORONAVIRUS – Aldieri Autotrasporti Spa, Ag Logistic Srl e Meta Srl donano mascherine alle strutture sanitarie lombarde

Lo ha comunicato l’Assessore al Welfare Giulio Gallera tramite i propri canali social, ringraziando i donatori per il bel gesto. Le mascherine saranno consegnate alle strutture sanitarie per dare ancora più protezione ai medici in prima linea. Lo stesso Gallera: “Un grazie a tutti gli autotrasportatori”.

01/04/2020

A cura di Samuele Acri

LOMBARDIA – Il mondo dell’imprenditoria si stringe attorno all’Italia che sta lottando contro il Covid-19, in particolare alla Lombardia: dopo le ingenti donazioni di personaggi come Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, e il gruppo Lavazza, arriva anche quella di Aldieri Autotrasporti Spa, Ag Logistic Srl e Meta Srl. Le aziende citate hanno, infatti, donato a Regione Lombardia le mascherine da destinare alle varie strutture sanitarie.

GALLERA RINGRAZIA E AGGIUNGE: “UNA CONSEGNA TEMPESTIVA E’ FONDAMENTALE”

Il gesto viene riconosciuto dall’Assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. In particolare, Gallera scrive sui propri canali social tramite un post: “La consegna tempestiva dei dispositivi di protezione individuale e delle apparecchiature sanitarie, in questi giorni di emergenza, è fondamentale. Un ringraziamento sentito a tutti gli autotrasportatori che non hanno mai smesso di garantire il loro apporto. Un saluto particolare a Christian Aldieri e agli amici di Aldieri autotrasporti Spa, Ag Logistic srl, e Meta srl che hanno donato un carico di mascherine alle nostre strutture sanitarie.”