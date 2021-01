Cuggiono: Automobilista si schianta contro il muro, ferita una ragazza

Si è schiantato in auto contro il muro di largo Marconi a Cuggiono. Avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori l’incidente di sabato sera che ha visto coinvolto solo un veicolo. L’automobilista, per cause in corso di chiarimento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo dell’auto pe andare a sbattere contro l’ostacolo. Ferita una ragazza che viaggiava con lui che ha riportato traumi alle ginocchia e alla testa picchiando sul vetro dell’auto. Lievi ferite per l’automobilista. La donna è stata trasferita in codice verde al pronto soccorso di Magenta.

