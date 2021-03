Ampio reportage fotografico: Sistemate al più presto il vecchio Ponte di Castano

Il Ponte di Castano necessita al più presto di un’operazione di sistemazione. È un’opera vecchia di trecento anni che porta con sé il peso dei secoli passati. Un’opera che è nel cuore di migliaia di persone e che si trova in un luogo, naturalisticamente parlando, meraviglioso.

Questa mattina ci siamo recati sul posto a documentare fotograficamente la situazione denunciata da un cittadino.

Le immagini spesso parlano da sole e quello che vi mostriamo è il segno evidente che il vecchio ponte necessita di cure. Auspichiamo che gli enti competenti mettano mano a questa situazione.