Cuggiono: Nasce il Gruppo Ecologico “Figli dei Fiori” – sabato, 17 aprile il primo appuntamento

Riceviamo e Pubblichiamo

Siamo un gruppo di cittadini di Cuggiono e Castelletto, che attraverso il passaparola si sta organizzando per dare il proprio contributo per un maggior decoro del nostro territorio, a partire dalle nostre stradine di campagna, dove spesso qualche incivile abbandona rifiuti di ogni tipo.

Il prossimo fine settimana vorremmo cominciare a darci da fare per migliorare un po’ questa situazione.

Sia ben chiaro: sappiamo che il problema è complesso e non si risolve solo con qualche azione simbolica. Non vogliamo sostituirci a chi ha responsabilità istituzionali, ma siamo altrettanto convinti che un ruolo attivo di chi non si limita a lamentarsi per le cose che non vanno sia altrettanto importante. Che questo sia l’atteggiamento giusto lo abbiamo potuto verificare già in questi giorni con la pronta collaborazione dell’amministrazione comunale intervenuta a risolvere alcuni problemi da noi segnalati. L’amministrazione garantirà la massima collaborazione futura. Alcune belle proposte stanno maturando.

Se volete saperne di più e unirvi a noi scrivete a figlideifiori2021@gmail.com

Il primo appuntamento è per questo sabato, 17 aprile, alle 9.45 in Villa Annoni.