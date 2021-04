Cuggiono: Agorà e la Via Perduta

Riceviamo e Pubblichiamo

L’Amministrazione ha avviato le procedure per la riqualificazione della viabilità in Piazza Gualdoni, attraverso l’approvazione del progetto di fattibilità nel merito, con l’intento di migliorare dal suo punto di vista “la sicurezza di un incrocio particolarmente sensibile e trafficato”.

A suffragio dell’opera, la GIUNTA ha avvallato senza riserve la relazione tecnica nella quale viene affermato tra l’altro che: “. . . è possibile accedere a viale del Cimitero che collega il Comune di Cuggiono al Comune di Castano Primo, a via Ticino che collega il Comune al Parco della Valle del Ticino e a via Novara che collega il Comune con la città di Novara . . .”

Ammesso e non concesso che “la premura”, per rientrare nella tempistica di consegna del progetto onde ottenere il cofinanziamento da Regione Lombardia pari all’80% dell’importo complessivo, può giocare brutti scherzi: ma rendere ragione delle proprie azioni attaccandosi a collegamenti viabilistici inesistenti – falsando in tal modo la realtà – ci sembra eccessivo per non dire altro !

Abbiamo sottolineato l’accaduto nel Consiglio Comunale del 29 marzo scorso, con una domanda

diretta a chi di dovere e cioè all’Assessore GUZZINI, che ha cercato in qualche modo di ovviare al passo falso, mettendo in campo – con la propria dialettica – una giustificazione al riguardo, pur ammettendo in minima parte lo svarione ( sic ! ).

Rimane comunque il fatto che gli strafalcioni sopracitati, hanno posto la procedura in difetto con la conseguente e non tanto remota – a questo punto – possibilità di avere una risposta negativa sul

cofinanziamento da parte di Regione Lombardia per il progetto di riqualificazione della piazza.

SPIACE DOVERLO DIRE MA NON CI SIAMO !