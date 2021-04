Assemblea Nazionale NCI, Del Gobbo: “Radicati sul territorio e capaci di formare una classe dirigente dal basso”

riceviamo e pubblichiamo

Milano, 13 aprile 2021 – Si è tenuta oggi, da remoto, l’Assemblea nazionale di “Noi con l’Italia” alla presenza del coordinatore nazionale Maurizio Lupi, del sottosegretario Andrea Costa e del coordinatore della Lombardia Alessandro Colucci.

Collegati all’appuntamento decine di aderenti, molti dei quali rappresentanti di liste civiche presenti nelle amministrazioni comunali, a dimostrazione della vocazione territoriale del partito.

“E’ stato un momento decisivo – ha detto Luca Del Gobbo, consigliere regionale in Lombardia di NCI – per rilanciare la volontà di rappresentare un’area moderata solida, determinante e decisiva all’interno del Centrodestra. Sul territorio siamo già espressione di serietà e capacità di servizio che è giusto siano rappresentate politicamente in una realtà costituita e visibile a livello nazionale”.

Nel suo intervento, durante l’Assemblea, Del Gobbo ha espresso “la necessità, per la politica in generale, di tornare a formare una classe dirigenziale dal basso, che abbia competenze adeguate alle sfide di oggi, molto simili a quelle del Dopoguerra. La nostra mission è intercettare le necessità della gente e dare risposte non populiste ma pragmatiche e votate al bene comune”.

Durante l’assemblea si è annunciata anche una stagione di tesseramento che porti poi ad un Congresso che elegga gli organi ufficiali del partito.