Automobilista senza assicurazione inseguito dalla Polizia locale di Corbetta fino a Magenta

Dal comune di Corbetta non si passa se non si è in regola.

Oggi pomeriggio un automobilista è transitato sotto i varchi, lungo la ex statale 11, che hanno dato l’allarme perché il veicolo risultava sprovvisto di assicurazione.

La Polizia Locale di Corbetta è partita all’inseguimento dello stesso per contestargli subito l’illecito.

Inseguimento conclusosi dopo un paio di chilometri in via Dante a Magenta, di fronte alla fonderia Parola.

A quel punto l’automobilista si altera, nasce una discussione con gli agenti, che secondo l’uomo hanno usato modi non corretti per il suo fermo. Gli agenti smentiscono di aver usato metodi forti per il fermo.

Inoltre, il conducente, riteneva di essere nel pieno della ragione e che l’assicurazione c’era, essendoci solo un problema di trasferimento della stessa. Se la prende con la Polizia locale, rea a suo dire, di modi di fare maneschi. Ha chiamato il fratello che è arrivato in via Dante con alcuni amici. Insomma, una situazione decisamente tesa che ha costretto gli operatori della Polizia locale a chiedere l’intervento dei Carabinieri arrivati con tre pattuglie. Alla fine la vicenda si è conclusa con il sequestro del veicolo, come prevede la legge.