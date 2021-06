Magenta: Grazie a Confcommercio si riparte. Oggi Negozi aperti. I SHOPPING.

Ritornano oggi 10 Giugno 2021 le aperture serali dei negozi a Magenta

La Lettera d’invito all’aperture serali del giovedi del Dott. Simone Ganzebi “Caro Associato, come mi auguro abbia avuto il modo di apprezzare in questi lunghissimi mesi la nostra Confcommercio Magenta e Castano Primo ha fatto, davvero, tutto il possibile per garantire la massima attenzione ed assistenza alle nostre preziose attività Associate favorendo il più rapido accesso ad ogni informazione utile ed opportunità concreta per traguardare, come sta avvenendo, ci auguriamo tutti, in queste giornate, la tanto desiderata uscita da questa gravosa emergenza che ha pericolosamente gravato sulle Vostre imprese. In quest’ottica, desiderando dare un segnale di ottimismo, fiducia ma, soprattutto, di ripresa e riconquista di una tanto attesa normalità e, in questo senso, rammentare le attenzioni, la qualità, la passione ed impegno che siete in grado di offrire quotidianamente alla Vostra clientela, abbiamo pensato di realizzare l’iniziativa I SHOPPING. In sostanza, per poter partecipare, è sufficiente GARANTIRE L’APERTURA DELLE VOSTRE ATTIVITA’ nel corso del prossimi GIOVEDI’ SERA del mese di Giugno conferendo, quindi, alla nostraCittà, una concreta leva per attirare visitatori, far vivere le nostre Vie e Piazze e, certamente, non ultimo, dare corpo ad aggiuntive leve di valorizzazione delle Vostre splendide attività commerciali auspicando, ovviamente, di avvicinare anche nuova clientela. Per far si che I SHOPPING generi il successo sperato abbiamo pensato di rendere semplicissima anche l’adesione. Per partecipare, infatti è sufficiente solo inviare una mail all’indirizzo m.magenta@unione.milano.it e segnalare la volontà di rimanere aperti (naturalmente nel rispetto dei limiti di orario attualmente in vigore e delle norme sanitarie in adozione contro la diffusione del contagio da Coronavirus).

La ringrazio, da subito, per la Sua preziosa attenzione e con la speranza di averLe fatto cosa gradita. In attesa di ricevere quella che spero sarà la Sua adesione a questa iniziativa, con l’occasione Le formulo i Miei Migliori Saluti”.