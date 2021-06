Magenta, scoppia la lite al ristorante: un ferito trasferito al pronto soccorso

Un uomo finito in ospedale. È il bilancio della lite violenta scoppiata domenica sera al Celtic House di via Fratelli di Dio. Tutto è ancora in fase di chiarimento da parte dei Carabinieri, ma dalle ultime informazioni pare che i medici abbiano stabilito una prognosi di dieci giorni per il ferito. Quindi si procederà a querela di parte.

I Carabinieri di Magenta stanno comunque continuando le indagini per chiarire i motivi della lite degenerata in violenza e per identificare l’aggressore che, al loro arrivo, si era già allontanato.