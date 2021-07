Diasporta Cubana in piazza a Napoli, Scandroglio: “Aiutare la rivoluzione cubana è dovere civile”

Manifestazione in piazza del Plebiscito questa mattina organizzata dalla Diaspora Cubana di Napoli a sostegno del movimento SOS Cuba. Scopo dell’iniziativa, mantenere accesa l’attenzione a livello internazionale sulla situazione di tensione sociale che si sta sviluppando a Cuba, dove la popolazione chiede l’avvio di un percorso di democratizzazione contro la dittatura Castrista e l’apertura di un corridoio umanitario per poter inviare medicinali e cibo ai tanti che in questa fase vivono sotto l’assedio del covid e soffrono per le repressioni che stanno avvenendo nei confronti dei manifestanti che chiedono democrazia.

“Sono molto vicina al popolo cubano – dichiara Mariam Cristine Scandroglio presidente dell’associazione IL PONTE – in quanto, come afro-italiana, li posso considerare nostri cugini. Quello cubano è stato uno dei primi popoli, quando è scoppiata l’emergenza pandemica in Italia, ad inviare i medici. Molti italiani vivono a Cuba, tanti hanno famiglie miste. La Diaspora cubana è una delle più vive per quanto riguarda la cooperazione tra i popoli e gli scambi culturali. Quindi reputo un dovere civile stare vicino ed aiutare la rivoluzione cubana che chiede un governo democratico. Non vogliamo un’invasione, ma un intervento umanitario per aiutare il popolo di Cuba. Non vogliamo una guerra ma solo che il popolo cubano sia libero di esprimersi, abbia i suoi diritti garantiti”.