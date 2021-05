Uomo disperso nel Villoresi a Nosate: interrotte le ricerche dei vigili del Fuoco

La Prefettura ha disposto l’interruzione delle ricerche dell’uomo disperso nella zona di Nosate.

Sabato e Domenica, giornate di festa, hanno visto impegnati trecento tra volontari e vigili del fuoco permanenti, ma senza successo. Anche i volontari della Protezione Civile hanno scandagliato la zona. domenica sono entrati in azione anche i cani molecolari. Tutto fino a domenica sera, quando le ricerche sono state interrotte.

Questo non vuol dire che nessuno cercherà più l’uomo scomparso, ma non verranno più impiegate tante forze. Si teme che l’uomo sia finito nel canale Villoresi, ma non c’è alcuna certezza. L’area è disseminata di corsi d’acqua e di fitte boscaglie e potrebbe essere ovunque.