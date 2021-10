Folletto vince l’oscar Ascai per la comunicazione aziendale con Eo Ipso

ROMA – Momenti d’Incontro è la miglior rivista aziendale italiana di comunicazione interna. A decretarlo la giuria di Ascai (Associazione per lo sviluppo della comunicazione aziendale in Italia) che le ha assegnato il primo premio nella categoria speciale degli Ascai media awards 2021, quella denominata «Best internal magazine». L’house organ di Folletto, divisione commerciale di Vorwerk Italia, è organizzato come una vera rivista, sia dal punto di vista dei contenuti, che dell’organizzazione grafica. A scriverla, intervistando per ogni numero oltre 170 persone, tra agenti, capi distretto, capi zona, management e dipendenti di sede, è una redazione di giornalisti professionisti dell’agenzia di comunicazione Eo Ipso(www.eoipso.it). Il direttore responsabile è Luca Corsi, responsabile del comparto Eventi Vorwerk Italia e da oltre 20 anni opinionista per le principali riviste nazionali del mondo degli eventi e dell’incentivazione.

In finale la rivista Folletto ha battuto la concorrenza dei magazine di quattro grandi realtà: Agenzia delle entrate, Banca nazionale del lavoro, Poste italiane e Stellantis. E tra le 40 testate partecipanti agli awards, Momenti d’Incontro ha conquistato la nomination anche nella categoria Print magazine.

«Nato nel 1992 come naturale evoluzione del notiziario aziendale pubblicato fin dal 1967, Momenti d’Incontro è un house organ informativo e divulgativo destinato a tutti i dipendenti e collaboratori dell’azienda -spiega il direttore Luca Corsi-. Con una foliazione media di 120 pagine, a periodicità quadrimestrale (oltre i supplementi), una tiratura di 5mila copie e la sua versione digitale, Momenti d’Incontro si pone l’obiettivo di raggiungere il massimo livello di motivazione e di engagement di tutte le risorse della vendita Folletto, rafforzando la cultura aziendale, il senso di appartenenza al brand e lo spirito di squadra, attraverso interviste, inchieste, indagini e approfondimenti su una serie di argomenti di corporate communication in grado di andare oltre la funzione di mero contenitore di comunicazioni di servizio. Il premio conquistato -conclude Corsi- dimostra l’alto livello della comunicazione interna raggiunto con la nostra rivista che, oltre alla particolare cura posta nella redazione dei contenuti, graficamente si presenta come un magazine da edicola: elegante, moderno, con un layout originale, ampio spazio alle immagini e soluzioni grafiche ariose ed eleganti che invogliano alla lettura».

«Aiutare le aziende a strutturare la propria comunicazione interna in modo davvero efficace, al pari di quella esterna con l’ufficio stampa, è una delle attività principali della nostra agenzia -spiega Marino Pessina, Ceo di Eo Ipso-. Curiamo attività off e on line di comunicazione interna di grandi e piccole realtà, realizzando anche magazine e rapporti sociali e aiutando a trasformare i contenuti delle aziende in comunicazioni interessanti da leggere e approfondire per i dipendenti. Attraverso una comunicazione curata, affidata alle inchieste e alle interviste dalla nostra penna di giornalisti abituati a semplificare le informazioni per divulgarle, le aziende riescono a dialogare meglio con le proprie risorse, anche quelle ai vertici, a trasmettere l’attenzione e l’importanza che riservano al proprio capitale umano e a meglio condurre in porto i percorsi di cambiamento organizzativo. L’aver conquistato con Momenti d’Incontro il Best internal magazine 2021 e battuto la concorrenza di riviste prodotte da agenzie internazionali per le grandi imprese e i principali istituti bancari italiani, è per noi sicuramente motivo di grande orgoglio».

Momenti d’Incontro

Realizzato nei contenuti e nel ghost writing da una redazione di giornalisti professionisti (Miriam Giudici, Marco Parotti e Marino Pessina dell’agenzia Eo Ipso, e Marco Garavaglia) con grafica editoriale e impaginazione ideata e curata dall’agenzia Eo Ipso (Marika Giustizieri è l’art director), la rivista è guidata dal direttore responsabile Luca Corsi, a capo del comparto Eventi Vorwerk Italia, mentre la segreteria di redazione è affidata a Alessandra Mazzotti, anche lei del comparto Eventi Vorwerk Italia.

Nella foto la redazione di Momenti d’Incontro. Al centro Marino Pessina, Ceo di Eo Ipso, a destra Luca Corsi, direttore della testata. Poi, da sinistra verso destra: Miriam Giudici, Marika Giustizieri, Marco Parotti, Alessandra Mazzotti e Marco Garavaglia.

Eo Ipso (www.eoipso.it) è un’agenzia indipendente di comunicazione giornalistica, grafica ed eventi. Attiva dal 1989, ha sede a Legnano (MI) e opera con multinazionali, piccole e grande aziende, enti e associazioni, fornendo a tutti soluzioni non standardizzate e cucite su misura. Da due anni ha dato vita a un bosco globale con l’obiettivo di aiutare il pianeta (https://www.eoipso.it/bosco/), piantando un albero per ogni nuovo lavoro.