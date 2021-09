Il Pd magentino “allarmato” sui fatti vandalici successi questa notte, si pone dei quesiti.

Nonostante 5 anni di proclami e gli investimenti annunciati sempre con il megafono, la situazione sicurezza è peggiorata notevolmente nella nostra comunità.

Non basta snocciolare i numeri sui social e prendersela con le minoranze – o litigare con i cittadini su Facebook – per fare politica. Servono scelte lungimiranti e risultati. Serve ricercare le cause dei problemi. Perché se nell’ultimo anno e mezzo gli atti di vandalismo, le risse (o i tentativi di rissa) e le azioni di disturbo della quiete pubblica sono più diffusi, probabilmente c’è qualcosa di più profondo dell’inciviltà.

Le difficoltà legate alla pandemia non sono certo una giustificazione al vandalismo, ma crediamo serva investire, oltre che su telecamere e strumentazioni per la Polizia Locale, sulla prevenzione e su politiche educative in grado di intercettare un disagio sociale che a Magenta appare sempre maggiore.

Massima vicinanza alle Forze dell’Ordine che come sempre faranno il massimo per assicurare gli autori di questi tremendi atti vandalici alla giustizia.